Fotos "Estoy encantada, estar en Santiago es como volver a casa"

08/01/2018 -

Maia Sasovsky es chaqueña y en los últimos años se transformó en la conductora de los festivales más importantes del país y también es la cara visible del programa Festival País, que se transmite por la TV pública. Como consolidación del Festival de la Chacarera, estuvo en la última noche y repartió elogios para Santiago del Estero y la movida folclórica de la provincia.

"Si hablamos de la última noche del Festival, fue inolvidable para todos los que estuvimos ahí por todo lo que aconteció. Me parece que el comienzo de la despedida de Cuti y Roberto en el escenario de la Chacarera, que tanto tiene que ver con la historia familiar y con lo que significó para ellos, fue uno de los momentos más emotivos de la fiesta". Maia dijo que estar en la provincia y ser parte de un festival que tiene 47 años "son como premios que me va dando esta carrera que he elegido. Estar en Santiago es como volver a casa, uno se siente como lo hacen sentir los santiagueños, que son grandes anfitriones".

La conductora recorrió varios lugares de la capital santiagueña y la cubrió de elogios: "La verdad que me llevo las mejores imágenes de un Santiago que está dispuesto a recibir a turistas de todo el país en cualquier momento del año y que vale la pena venir para reencontrarnos no solamente con nuestra cultura, con nuestra historia, sino también con nuestras raíces, ya que la chacarera es como un patrimonio cultural de los argentinos en cualquier lugar del mundo".

Dijo que se encontró con una ciudad "ordenada, renovada, que tiene todo para dar y todo para entregar desde lo cultural, desde lo histórico y también desde lo edilicio, desde lo moderno, esta conjunción perfecta de recuperar los edificios históricos de la ciudad y ponerle pinceladas modernas que tienen que ver con la evolución y el desarrollo".

"La verdad que me voy encantada y con ganas de contar lo vivido para que venga mucha gente a disfrutar de la Madre de Ciudades", expresó.