La ex de Andrés Calamaro trajo a su novio a Buenos Aires

08/01/2018 -

Micaela Breque saltó a la fama por enamorar a Andrés Calamaro, con quien estuvo en pareja por siete años, y dos meses después de aquella ruptura la modelo inició una relación con el pianista internacional Jamen Rodhes.

Bastaron 8 meses para conocerse y decidir comenzar una vida juntos en Madrid, España, adonde reside el músico británico.

La ex de Calamaro estuvo en Buenos Aires por las fiestas de fin de año y la revista Gente aprovechó para entrevistarla.

"Fue todo muy hermoso, James está muy emocionado de haber estado acá conmigo y de haber conocido a mi familia", dijo Micaela confirmado la presencia de su novio en este viaje.

Y explicó cómo terminó viviendo con Rodhes en tan poco tiempo. "No fue algo que estuviera en mis planes. Yo estaba en Madrid, enfocada en estudiar, y vivía con roommates (compañeros de habitación) de todo el mundo. James pensaba instalarse en Barcelona, pero cuando la relación empezó a florecer, él cambió a Madrid y me lo propuso. Me dijo ‘yo voy para vivir juntos. Si ya vivís con desconocidos...’. Me dejó en jaque mate", contó.