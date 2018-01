Sol Pérez es la chica del verano en Carlos Paz

-

Quién la ha visto y quién la ve. Presentaba el clima en TyC Sports y al poco tiempo sus curvas y su manera descontracturada de ser la pusieron en la mira de los productores de ShowMatch, quienes la llevaron a la mediática pista. Ahí siguió mostrándose al natural y conquistando al público.

Hoy forma parte del elenco de una de las obras más vistas de la temporada en Carlos Paz, "La Isla Encantada", con Pedro Alfonso, Freddy Villarreal, Carolina Papaleo, Nazareno Casero, Bicho Gómez, Consuelo, Rocío Robles, Belén Pouchan y Marcelo Polino. "Estoy muy contenta y disfrutando", se la escucha decir, según Infobae.

Y si bien nunca se había dedicado a la actuación, aprovecha esta oportunidad para aprender. De todas maneras no vende ningún personaje. Se muestra como es. "Al principio estaba muy dura y ni gesticulaba, decía la letra de memoria y después me fui relajando. Caro Papaleo me hizo todas las escenas mías y es una forma de aprender mirar a otro, me ayudó un montón", contó al portal informativo.

Y sobre la relación con sus compañeros comentó: "Los chicos son unos genios. Somos muchos aprendiendo, sobre todo las chicas y tenemos la posibilidad de estar al lado de ellos que nos enseñan y todas las noches hacen algo diferente entonces tenés la oportunidad de crear arriba del escenario. En lo personal es un gran laburo y me ayuda a crecer, más agradecida no puedo estar y voy a disfrutar de esta temporada hasta marzo".

Sol reúne todas las condiciones para convertirse en "La Chica del Verano", aunque durante esta temporada los organizadores del certamen decidieron no llevarlo adelante para no "cosificar a la mujer".

Sobre este tema, Sol tiene su propia mirada y la compartió con Teleshow: "‘Es cosificación si te están obligando a hacer lo que no tenés ganas, te tratan como un objeto y te obligan a hacerlo por el simple hecho de vender. Pero si te sentís bien con tu cuerpo y tenés ganas de mostrarte, sos libre. No te estás cosificando. No por eso sos fácil, un objeto y estás calentando. Simplemente hacés lo que querés", dijo con mucha seguridad.

Por eso, "la chica del clima" no duda en compartir, en las redes sociales, imágenes suyas haciendo topless en las sierras cordobesas y usando una diminuta tanga. Esto le valió también el reconocimiento de Cinthia Fernández como la "Reina del hilo dental de oro". La vedette se siente con la autoridad de otorgarle ese título ya que en el 2012 fue ella quien impulsó esa moda cuando llegó a pasearse semidesnuda por las calles de la ciudad cordobesa.