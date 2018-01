Cacho Castaña hizo que el país hablara de él

Fotos Cacho Castaña vuelve a los escenarios, siempre polémico con sus dichos.

Mariano Iúdica quería debutar con "Involucrado, aquí y ahora", acercándole al público de América una muy buena entrevista. Eso pensó cuando acordaron un móvil con Cacho Castaña desde Mar del Plata para hablar de su carrera y de la mirada que tenía sobre el país, aunque ni Iúdica, ni la producción del ciclo se imaginaron que después iban a tener que salir a aclarar por las redes sociales que ellos no avalaban los dichos del cantante.

¿Qué dijo? Varias frases poco felices, pero la que mayor indignación causó entre los espectadores y los panelistas fue la que usó para intentar explicar cómo veía a la Argentina. "Hay que dejarse de joder con que la sociedad está sensible, hay que relajarse", señaló trayendo a colación "un viejo refrán: ‘Si la violación es inevitable, relájate y goza".

Ni los panelistas ni Iúdica creían lo que estaban escuchando": "Pienso que todas las mujeres pueden hacer de su cuerpo lo que quieran, como quieran, andá a saber qué piensan las mujeres. Hace años los poetas queremos saber qué tienen en la cabeza y nunca lo supimos, hagan lo que quieran, relájense. Si la violación es inevitable, relájate y goza. Es fuerte, es un refrán viejo que remite a muchas cosas", señaló al respecto.

Y mientras Iúdica intentaba minimizar el efecto de sus palabras, Castaña continuó con sus frases desafortunadas: "Yo trato de ponerle humor a algo que es complicado", intentó explicar y sumó que si de hablar en serio se trataba, él creía que debería volver la colimba para que "a los 18 años los pibes tengan más prolija la cabeza".

Más tarde, según rescata Infobae en un informe, Cacho mantuvo un cruce con el panelista Guido Zaffora: "Querés que aclare porque no entendés, ‘si la violación es inevitable, relájate y goza’ es un dicho viejo, a mí me prohibieron Señora, las cosas que yo le haría y Si te agarro con otro te mato, porque era un mensaje de violencia para la juventud. Paremos con la japa, dejémonos de joder", enfatizó, según Teleshow.

Cuando la ola de críticas era imparable, Cacho compartió un video, ayer por la tarde, desde el living de su casa para pedir disculpas. "Este video es solamente... solamente no, es para pedir disculpas. Si molesté a alguien con el dicho que dije le pido mil disculpas. No es mi característica ofender a la mujer, sino todo lo contrario. Hice canciones de amor toda mi vida", comenzó diciendo. Y continuó: "Lo único que quiero explicar es que dije un refrán viejo que en mi época era muy divertido. Es de cuando yo tenía 15 años, de esto hace ya 60 años. Hace 60 años era divertido, hoy en día no es divertido. Y se me escapó el refrán como lo aprendí yo".

El cantante realizará dos shows en el teatro Radio City, los días 24 de enero y 7 de febrero, en Mar del Plata.