Para Daniel Angelici, lo de Centurión todo sigue igual

Fotos AVISO. Angelici dijo que estaría dispuesto a tomar un café con Centurión.

10/01/2018 -

El presidente de Boca, Daniel Angelici, aseguró que si bien el mediocampista Ricardo Centurión no es prioridad para el equipo de Guillermo Barros Schelotto, se sentaría "a tomar un café" con él.

"Lo de Centurión ya me expresé en varias oportunidades, y no hay mucho más para hablar. No hay nada personal, puede ser que algún día cambie, pero por ahora sigue igual. No tengo ningún problema en reunirme con él. No me aferro a las cosas, pero si es lo mejor para el club lo haré", sentenció.

En la conferencia de prensa en la que presentó a Emanuel Mas y Carlos Tevez como nuevos refuerzos ‘xeneizes’, Angelici aclaró también que el club está abocado a conseguir los servicios del defensor Gustavo Gómez, quien actualmente está en Milan.

El presidente auriazul indicó que "siempre digo que es un buen jugador, que en su momento a Boca le sirvió y que no tengo nada personal".

"Repito: la situación es la misma que cuando tomé la decisión de no firmar el contrato (Centurión protagonizó un episodio en un boliche de Lanús el día antes de concretar su regreso). ¿Si me llama? No tengo ningún problema. Me junto con él, tomaré un café, una gaseosa o un agua pero hasta ahí", afirmó.

En torno a la llegada de Gómez, Angelici indicó que Boca "sigue trabajando para poder tenerlo" y la calificó como "una operación que no es sencilla".

"Esperemos que en la próxima conferencia de prensa podamos presentarlo. Igualmente tenemos un plantel de gran jerarquía y sabemos las obligaciones y compromisos que tenemos este año. Estamos confiados, pero vamos a seguir trabajando", aseguró Angelici.

La salida del defensor paraguayo, que el mellizo Guillermo ya tuvo en Lanús, se complicó debido a que el Milan solo quiere venderlo, mientras que Boca es más proclive a un préstamo, e incluso el Udinese también pretende sus servicios.