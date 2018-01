Lucas Pratto: "Quiero ganar títulos con River"

Fotos ACUERDO. El delantero Lucas Pratto y el presidente de River, Rodolfo D’Onofrio se juntaron ayer para firmar el contrato por cuatro años.

El flamante refuerzo de River Plate Lucas Pratto aseguró que quiere ganar "títulos y la Copa Libertadores" con el club de Núñez, se ilusionó con la vuelta al seleccionado argentino y fundamentó su regreso al fútbol argentino luego de su paso por Brasil.

"Quiero ganar títulos con River, quiero ganar la Libertadores y sumarme a este equipo, luego si puedo hacer goles y me llaman de la selección, mejor, pero por ahora pienso sólo en esta camiseta", manifestó Pratto a los medios de comunicación una vez finalizada la revisión médica en una clínica porteña que coincidió con el arquero Franco Armani, el segundo refuerzo.

Pratto, de 29 años, indicó que no siente presión por representar "a la camiseta del club más grande del mundo" ni tampoco por la suma de dinero que River invirtió por él, por once millones de dólares.

"Paguen lo que paguen, la presión es la misma. Todos hicimos el esfuerzo para que pueda hacerse el pase porque Gallardo siempre me quiso, esta vez sí se pudo, y la familia, con mi hija, también influyó", apuntó el nuevo delantero ‘millonario’.

Asimismo, el "Oso" opinó que la decisión de jugar en River también se basó en el interés que Gallardo tuvo por él: "Eso estuvo por encima de todos los demás clubes que me quisieron. De lo futbolístico se hablará más adelante; obvio que el desafío es jugar la Libertadores".

Pratto manifestó su satisfacción por compartir plantel con Ignacio Scocco, a quien consideró "un gran jugador" y afirmó que su paso en Boca Juniors no le genera "problemas" porque tuvo un paso fugaz. Además aseguró que se siente identificado mucho más con Vélez Sarsfield.

Armani

Por su parte, Armani, de 31 años, cumplió con su deseo de defender los colores de River Plate: "Esta llegada es emocionante, lo soñé de chico. Es el club más grande de la Argentina, tengo que aprovecharlo y quiero prepararme de la mejor manera para enfrentar lo que se viene".

"Puse mucho de mí para venir porque quería venir a River. No fue fácil porque Atlético Nacional no me quería vender. Tengo mucha ilusión de estar acá y como argentino, pertenecer a River, es lo máximo para un futbolista", indicó Armani.

Al igual que Pratto, el ex arquero de Ferro y Deportivo Merlo consideró a Gallardo como un ‘técnico muy importante’ y que tiene "mucha jerarquía y energía".