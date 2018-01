Se terminó el amor entre Facundo Moyano y Nicole

11/01/2018 -

El amor entre Facundo Moyano y Nicole Neumman llegó a su fin, a pesar del intento de ambos, de recomponer la relación, que había comenzado el año pasado, en medio de una gran polémica.

Fue el propio Facundo quien en las últimas horas confirmó su separación definitiva de la modelo y aseguró que no hay posibilidad de reconciliación. Los rumores de ruptura venían sonando desde hace tres semanas.

‘Te saco del tema político y gremial, ¿cómo está tu relación con Nicole?’, le preguntaron al diputado en el programa Y ahora quien podrá ayudarnos, en Radio con vos.

Incómodo, porque siempre intenta evadir las cuestiones personales, respondió: "No, no hay relación".

Ante la repregunta, "¿no tenés relación con ella?", volvió a afirmar su respuesta y agregó que no había posibilidad de reconciliación.

"No hablo de eso, me llamaron para hablar de cuestiones sindicales y demás", agregó el hijo de Hugo Moyano, que siempre asegura que quiere que la gente lo conozca por su trabajo y no por sus parejas o temas personales.

Nicole y Facundo, luego de varias idas y vueltas, habían blanqueado su relación recién a fines de agosto. En ese momento se generó bastante polémica porque él recién se había separado hacía unos días de su ex pareja, la azafata de Guido Kaczka, Eva Bargiela. Nicole por su parte, se encontraba recientemente separada de Fabián Cubero, padre de sus hijas.

A fines del año pasado comenzaron a hacerse fuertes las versiones que aseguraban que ellos ya no estaban juntos, aunque ninguno brindó declaraciones al respecto. Sin embargo, ninguno de los protagonistas había salido a hablar concretamente del estado de su relación. Hasta ahora...

Además, días atrás, la modelo había desmentido un romance con ‘Polito’ Pieres y subió una imagen con el funcionario en la playa. Sin embargo, una vez confirmada la ruptura, la rubia borró por completo a Moyano de su Instagram. Todas las fotos que tenía con su entonces novio desaparecieron de su cuenta en la red social.

Actualmente Moyano se encuentra en Buenos Aires, mientras que la ex de Fabián Cubero se encuentra tomando unos días de descanso en Punta del Este.