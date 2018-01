Fotos Revelan mensajes en los que Fernando cuenta cómo fue agredido por Nahir Galarza

12/01/2018 -

El Dr. Sergio Rondoni Caffa -fiscal que investiga el asesinato de Fernando Pastorizzo (20), quien fue asesinado de dos tiros el pasado 29 de diciembre el Gualeguaychú- recibió un informe de los peritos que lograron desencriptar estremecedores mensajes desde el celular de la víctima. La pericia -que también se realiza en el teléfono de Nahir Galarza, ex novia de la víctima y principal acusado por el crimen- busca determinar el vínculo que unía a los adolescentes, con lo cual se podría agravar o no la calificativa a la acusada. Según informa el diario Clarín, los mensajes recuperados por los peritos muestran que Fernando le tenía miedo a Marcelo Galarza, el padre de Nahir que es oficial principal de la Policía de Gualeguaychú. También confirman que Fernando fue atacado por Nahir y una amiga en un boliche. "Fue la hija de mil p... de Nahir y otra más por no querer estar con ella. Filmé que me estaban cagando a palos", dice Fernando en una conversación de WhatsApp con un amigo, en la que describe la paliza que le dieron las dos chicas. En los chats, la víctima menciona al padre de Nahir. Dice que es ‘gorra’, ya que trabaja como policía-- y pide que lo deje ‘tranquilo’. "Valió la pena mi cagada a palos si se deja de joder, pero jamás pensé que me podía llegar a hacer eso después de años", indicó Pastorizzo en la conversación con el otro adolescente, esperanzado en que de esa manera la acusada lo dejaría de molestar. Las fuentes revelaron que el peritaje de los aparatos es realizado por el ingeniero Fernando Ferrari, de la Procuración General de Entre Ríos. El principal objetivo es saber qué tipo de relación tenían Nahir y Fernando. Si se demuestra que entre ellos había un vínculo y que además se actuó con alevosía, ella podría ser condenada a prisión perpetua. Es decir, a 35 años de cárcel. Al respecto el fiscal de la causa indicó que se extraerán mensajes desde hace 6 meses atrás. "Si, por ejemplo, hay unos 500 audios, hay que escuchar el contenido de toda la información. Es una tarea que es titánica, pero hay que hacerla".