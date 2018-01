Baldwin apoya a Woody Allen

18/01/2018 -

En los últimos días, al menos dos de los últimos actores que trabajaron con Woody Allen en su película "A Rainy Day in New York" donaron sus salarios a movimientos que luchan contra el acoso sexual a las mujeres en Hollywood. Y lo hicieron en repudio al director del filme quien fue denunciado por la hija de su expareja, Mía Farrow, de haber abusado de ella durante la infancia. A raíz de estos hechos, el actor Alec Baldwin indicó a través de su perfil en Twitter que "renunciar’ a Woody Allen, como han hecho recientemente Rebecca Hall y Timothée Chalamet al donar los sueldos que cobraron por trabajar con él, es ‘injusto y triste’".

"Woody Allen fue investigado por dos estados y no se presentaron cargos. Renunciar a él y a su trabajo, sin duda, tiene un propósito. Pero me parece injusto y triste. He trabajado con él en tres ocasiones y fue uno de los privilegios de mi carrera", escribió Baldwin alegando la inocencia del afamado director.