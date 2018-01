Agustina Kämpfer no pudo salir del país y se quedó con las valijas armadas

Fotos Agustina Kämpfer.

Hoy 12:25 -

Agustina Kämpfer tenía todo listo para viajar a Brasil junto a su hijo, su nueva pareja y una niñera. Sin embargo, en el aeropuerto se lo impidieron porque aun rige la prohibición para salir del país, por la causa de enriquecimiento ilícito que pesa en su contra.

Según trascendió la periodista tenía fecha de vuelo para el 19 de enero por lo que llegó al aeropuerto de Ezeiza. En primer lugar, realizó el "chek in" y cuando quiso pasar por la zona de migraciones, se le comunicó que no iba a poder volar, porque no le habían levantado la prohibición.

Las quejas y el pedido de excepción, Kämpfer no pudo lograr que se cambie de opinión y tuvo que regresar con las valijas armadas a su casa.

De todas formas, habría realizado una reserva para poder viajar hoy.