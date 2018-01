De Raúl Zurita a Fabián Casas, un amplio panorama de propuestas en poesía

21/01/2018 - La obra completa de Hugo Padeletti; nuevas ediciones del poeta peruano Mario Montalbetti; un nuevo libro de Raúl Zurita; los poemas desconocidos de Luis Chitarroni; la nueva poesía de Fabián Casas y la reedición de la obra de Vicente Luy son algunos de los materiales que se podrán conocer a lo largo del año. El escritor Fabián Casas y los editores Pablo Gabo Moreno, Juan Alberto Crasci, Nicolás Moguilevsky, Sebastián Goyeneche, Leli Busquets y Celeste Dieguez hablaron sobre las diversas ediciones que publicarán en 2018. Casas, que este año publicará “La velocidad del marido” (Planeta) -con el subtitulo de “Poemas en Prozac”-, contó: “Escribí los poemas después de la separación, cuando tuve que tomar ese antidepresivo vintage que metaboliza el dolor pero liquida la libido”. “Ahí empecé a escuchar una musiquita rara que venía de la casa de al lado y que eran estos poemas que empezaron a surgir sin parar, largos, larguísimos, cortos, cortísimos. El libro sale en el segundo semestre del año pero no sé todavía en qué mes”, comentó el autor de “Titanes del coco”. Una de las joyas de este año será “Poemas completos”, volumen editado por Adriana Hidalgo de más de mil páginas que reúne la obra completa de Hugo Padeletti, poeta y pintor fallecido el pasado 12 de enero. El volumen incluye la reproducción de algunas de sus obras plásticas. TEXTOS ILUSTRADOS Por su parte Random House publicará en la colección Poesía Portátil los clásicos contemporáneos “Las flores del mal” (Charles Baudelaire), “Soñando en la mar amarga” (Federico García Lorca), “Morí por la belleza” (Emily Dickinsdon) y “Balada de la cárcel de Reading” (Oscar Wilde); y a mediados de año prometen, por el sello Lumen, un libro del poeta y cantante Leonard Cohen, con textos ilustrados. La editora Leli Búsquets, de Audisea, contó: “en marzo vamos a sacar ‘Las ciudades de agua’, de Raúl Zurita. Es un libro que no salió en la Argentina todavía, y que tiene un valor especial: además de contar con (muy marcadamente) una carga autobiográfica, el registro discursivo que usa en este libro es muy amplio”. “Va desde el castellano más prosaico -continuó- hasta el la inclusión del mapudungun (idioma mapuche). No es menor el uso de esta lengua mapuche porque da cuenta del alcance de su obra: de los lugares donde se mete y cómo los hace hablar. Así que estamos muy entusiasmadas con la llegada de este libro que viene a tocar heridas actuales”. La editorial Caleta Olivia prepara, para este año, la edición local de “El lenguaje es un revólver para dos”, del poeta peruano Mario Montalbetti; “El vaquero sin agua en la cantimplora”, del también peruano Rafael Espinoza, y los libros “Geología”, de Claudia Masin y “Poesía Reunida”, de Carlos Battilana. Su editor, Pablo Gabo Moreno, dijo que el criterio con que eligen a los autores que deciden publicar es el de “trabajar siempre lenguajes que interpelen, ya sea de autores jóvenes inéditos o de gente más establecida, con quienes también trabajamos todo el tiempo”. “Propugnamos el valor de la palabra por sobre todas las cosas. Un trabajo de autodescubrimiento con la poesía y esa intimidad por decirlo compartida, es una premisa”, agrega Moreno. NUEVOS CONCEPTOS El peruano Mario Montalbetti también será publicado por la editorial Añosluz, que lanzará su libro “Apolo Cupisnique”, en coedición con la editorial Paracaídas, de Perú, según contó su editor, Juan Alberto Crasci. La editorial publicará, además, “Diez estaciones”, de Teresa Orbegoso y “Caricatura de un enfermo de amor”, reedición del primer libro de Vicente Luy, así como “Dramas”, de Marina Tsvietáieva, “que si bien son obras de teatro inéditas en español, es una autora fundamental para los lectores de poesía”, comentó Crasci. Y afirmó: “Tratamos de apartarnos de la liviandad de la época; los títulos que publicamos, en términos generales, son molestos, incómodos, con una densidad formal o conceptual distinguible”. Según el editor, “las ventas de poesía siguen siendo minoritarias con respecto a narrativa o ensayos. Es una lectura de nicho: en primer lugar la poesía es buscada por poetas y escritores y luego por el público general, aunque eso está cambiando”. Nicolás Moguilevsky, de editorial Mansalva, comentó las novedades del sello: “Una inmodesta desproporción”, que reúne la poesía completa del escritor, crítico y editor Luis Chitarroni; “OnceSur”, de Cecilia Pavón; “Copacabana Palace”, de Ulises Conti, y “La oscuridad se los permite”, de Enrique Campos. Celeste Diéguez, de Club Hem Editores, editorial de la ciudad de La Plata que forma parte del Colectivo Malisia, enumeró a los autores que serán publicados este año: Washington Cucurto, Francisco Garamona, Mercedes Araujo, Carlos Battilana, Ximena Espeche, Mario Nosotti, Rosina Lozeco, Larisa Cumin, Ariel Bermani y Gabi Luzzi. Dieguez habló sobre Ojo de Tormenta, la colección que lleva adelante: “conviven distintas formas de abordar lo poético, multiplicidad de estilos y procedimientos. Partes diversas que forman un dibujo más grande y superador, como los fragmentos del mural que componen nuestras tapas”. MEZCLAS LOCAS “Creemos que el mapa poético es así, hay propuestas tan diferentes entre sí, mezclas locas, en las que se puede ver como confluyen tradiciones que en su momento se pensaron antagónicas. Ya estaría bien ir soltando esa manía de decir qué es poesía, qué no lo es, qué temas sí, qué temas no; lo único que importa es el trabajo, la calidad y el grupo de reglas propias que diseña cada texto para ser decodificado”, afirma la editora. Por su parte Sebastián Goyeneche, de editorial Nulú Bonsai, contó que publicará dos óperas primas: “Las fiestas del sol”, de Nora Fiñuken y “La Crecida”, de María José Testa. “Buscamos libros que abran la cabeza, que trasciendan el género y no que repitan lo ya sabido. Nos interesa la literatura viva en su mayor sentido y también revivir obras que quedaron descatalogadas, olvidadas o que nunca gozaron de una traducción al castellano”, sostuvo el editor. Y afirmó: “La realidad es que en la Argentina y en América están naciendo editoriales de poesía hace más de una década y el mercado se ha vuelto un espacio muy interesante, de reconocimiento y de descubrimiento constante”.