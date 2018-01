Preocupa la proliferación de sierras morenas en el centro de la ciudad

Fotos INOFENSIVOS. Las sierras morenas no son peligrosas para los seres humanos, según aseguran los especialistas.

29/01/2018 -

La aparición en los últimos días de una gran cantidad de sierras morenas (de la familia de los lagartos) en domicilios del centro de la ciudad, generó preocupación entre los vecinos, ante la posibilidad de que puedan ser peligrosos para los seres humanos.

Ante esta situación, EL LIBERAL consultó a especialistas del Instituto de Animales Venenosos, quienes aseguraron que "no son venenosos ni peligrosos para los seres humanos".

"En los últimos días matamos cinco sierras morenas en las habitaciones de la casa, y la verdad es que nos preocupa porque hay chicos en la casa", comentó a EL LIBERAL Stella Maris, una vecina que vive en un departamento ubicado sobre calle Pellegrini, en pleno centro de la ciudad.

Fueron varios los llamados que se recibieron en esta Redacción para comentar la misma novedad.

Causas

"Como sucede con otras especies, en esta época de calor y mucha humedad, la sierra morena, como los chelcos o las lagartijas, salen de los lugares donde viven y es por eso que puede ser común que se los vea en la casa. Pueden salir de algún resumidero o bien llegar desde afuera porque trepan las paredes", explicó el especialista consultado por este medio.

En cuanto al riesgo que puede representar para los seres humanos, negó que pudieran ocasionar algún daño.

"Este animalito no es peligroso. No ataca de ninguna manera a los seres humanos y mucho menos son venenosos. La gente los mata porque les tiene miedo, pero es innecesario. Forman parte de la fauna autóctona. No hacen nada y en la casa sólo buscará algún lugar más seguro para estar porque su hábitat se altera a causa de la elevada temperatura y la humedad", aseguró.

El profesional dijo que en esta época también suelen aparecer víboras que buscan lugares más secos, pero que se trata de culebras o falsas yarará, que no son venenosas.