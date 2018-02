"Ternura" estrenará en La Salamanca su chacarera "Santiago del Estero"

02/02/2018 -

José Luis Salinas, líder del grupo Ternura, se mostró satisfecho por haber sido convocado en el XXVII Festival Nacional de La Salamanca 2018. El músico jujeño se presentará mañana con su grupo, en la noche en que actuarán "Los Carabajal", "Cuti" y Roberto Carabajal, "Demi" Carabajal, Mario Álvarez Quiroga, Los Guaraníes y Franco Ramírez, entre otras figuras santiagueñas con proyección nacional.

"Estoy muy contento de venir a tocar en un festival de la magnitud que tiene La Salamanca. Es algo maravilloso de que la gente pueda disfrutar de este espacio donde estaremos entregando todo de nosotros para que la pasen muy bien", remarcó Salinas en una entrevista exclusiva con EL LIBERAL.

Con treinta y cinco años de trayectoria como músico y con treinta discos grabados con "Ternura", Salinas sigue dejando su huella por donde va. "No hay fiestas ni carnaval sin Ternura", remarcó para luego enfatizar: "Esto es verdad porque hace treinta años, ya sea para Navidad o Año Nuevo, carnavales y ahora para La Salamanca, que venimos a cantar a Santiago del Estero".

El músico jujeño dijo sentirse orgulloso de participar en un festival como La Salamanca "en donde están los grandes del folclore. Y a mí me tocará estar en la noche donde actuarán Los Carabajal, Cuti y Roberto y Demi Carabajal. Es algo maravilloso".

Chacarera para Santiago

Salinas confirmó a EL LIBERAL que mañana, en el escenario "Jacinto Piedra" presentará oficialmente "Santiago del Estero", la chacarera que escribió para homenajear a nuestra provincia y cuyo videoclips terminó de hacer en ciudad Capital (ver nota aparte).

"Santiago del Estero como no cantarte si andando por el mundo te encuentro en todas partes. Como por arte de magia yo te llevo en mi sangre como un pájaro que canta no me canso de nombrarte", tarareó la primera estrofa de la canción de su puño y letra.

"Vamos a presentar, en La Salamanca, la hermosa chacarera que escribí para Santiago del Estero. Tantas canciones se han escrito para Santiago del Estero. Creo que Santiago del Estero es la provincia más cantada", reflexionó.

También remarcó: "Quiero agradecerle a los organizadores del Festival de La Salamanca por fijarse en nosotros y contratarnos para poder traer un poquito de Ternura, hacer bailar a todo el público y a todos nuestros seguidores, que son muchísimos. Siento un amor muy especial por Santiago. Es por eso que sentí la necesidad de hacerle una canción, en este caso una chacarera. Estoy muy contento por todo".