Fotos Diego Maradona explotó de furia por la viralización de las foto del "Chino" González

Hoy 13:22 -

A casi dos meses de la muerte de Marcelo “Chino” González, ex cantante de “La Nueva Luna”, comenzaron a circular por la red fotos del artista muerto en su casa. Diego Maradona se indignó con la noticia y expresó su repudio a través de sus redes sociales.

Días atrás circularon fotos del vocalista de la emblemática banda de cumbia La Nueva Luna cuando fue hallado muerto en su casa del country El Rocío de Canning, en diciembre pasado. En otra de las imágenes filtradas aparece una bolsa con una sustancia blanca que podría ser cocaína.

Sabrina Bustamante, exmujer del Chino Gonzalez, se refirió al tema y dijo que lo más terrible es que las fotos llegaron a su hijo. “Vi la fotos, me las mandaron por whatsapp. Mi hijo vio las fotos de su padre muerto, mi hijo sueña todos los días con su padre. Las fotos me llegaron apenas se filtraron, él las vio por facebook“.

“Creemos que las filtró un policía, ya hablé con mi abogado y estamos viendo qué hacemos”, agregó.

Enterado, Diego Maradona expresó su indignación en las redes.

“¿Pueden ser tan mala leche? No se puede atacar a una persona que ya no está, y que ya no puede defenderse… La verdad, me gustaría encontrar al que hizo esto, mano a mano en una habitación. Yo quiero mandarle nuevamente mis condolencias a la familia del Chino González de La Nueva Luna, en especial a su hijo, que también vio las fotos y todo lo que hicieron circular. Yo espero que no nos acostumbremos nunca a este tipo de cosas…”, sentenció “El Diez” junto a una imagen que lo muestra junto al fallecido artista.