Fotos El hermano del cadete comparó su muerte con la última dictadura militar

13/02/2018 -

Emanuel Garay, el cadete de Policía que murió después del "bautismo" en la Escuela de Cadetes de la Policía de La Rioja por una jornada de entrenamiento extremo, sufrió "sesiones de tortura" como si hubiese sido la "última dictadura militar" afirmó uno de sus hermanos. "Le practicaron sesiones de tortura ya que eso no fue un entrenamiento, los maltrataron, les pegaron, les dijeron barbaridades, a mi hermano lo mataron en su primer día de formación", aseguró Roque Garay, quien estudia la Licenciatura en Historia en la Universidad Nacional de Santiago del Estero. El hermano del cadete de Policía afirmó a FM La Patriada que a Emanuel lo "sacaron de la Escuela de Policía en coma, casi no respiraba después de que le aplicaron el famoso ‘baile’, sinónimo de tortura". "Nunca pensé que después de tanto tiempo que ha pasado pareciera que fuese un relato de la última dictadura militar, todavía no llego a entender qué le hicieron", expresó. Roque contó que su hermano "se había preparado tres meses y había aprobado las pruebas físicas, no tomaba ni fumaba, era un chico totalmente sano". Anhelo Por último, Roque dijo que Emanuel tenía "muchas ganas de servir a la comunidad, era un sueño que tenía y quería hacer, pero lamentablemente en busca de su sueño encontró la muerte". En La Rioja, la comunidad le reclama al gobierno por el hecho y ya se comienzan a escuchar las voces pidiendo la intervención de esa provincia.