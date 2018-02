Naiara se cambiará el apellido

14/02/2018 -

Naiara Awada está enojada porque parte de su familia, incluyendo a su abuela y su tía, la primera dama Juliana Awada, no la saludó por su cumpleaños. A raíz de esto, la hija del actor Alejandro Awada (hermano de Juliana) decidió cambiarse el apellido. "Me voy a cambiar el apellido. No lo hago sólo por mi viejo. ¿Qué les pasa? ¿No les gusta mi sexualidad? ¿No les gusta quien soy? ¿Y si yo hablara de Uds? Uy uy #LosAwada???? muy triste. ¡Ni mi abuela me llamó!", indicó. En 2017 se disculpó más de una vez con su familia por sus constantes declaraciones.