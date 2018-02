Jimena Barón intercambió corazones con Lorente López

14/02/2018 -

La cantante y actriz Jimena Barón y el tenista Juan Martín Del Potro están atravesando un profunda crisis desde hace un par de semanas. Pero, lejos de quedarse llorando en la casa, la cantante no pierde el tiempo y conquistó a nada menos que el actor de la serie del momento. Jaime Lorente López, mejor conocido como Denver por su personaje en "La Casa de Papel", no se resistió a ponerle "me gusta" en una sensual imagen de la intérprete de "La Tonta" y Jimena Barón se la devolvió y fue por más.