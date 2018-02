"Peteco" Carabajal, más íntimo que nunca

14/02/2018 -

Carlos "Peteco" Carabajal confesó en una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, que no tiene asignaturas pendientes en su vida. A los 61 años de edad (el próximo 25 de mayo cumplirá los 62), hizo un viaje a su interior para hablar de sus miedos, sus alegrías, sus hijos y el impacto que generan sus canciones en el mundo.

"Me tortura conscientemente", reveló el hijo de Carlos Carabajal al referirse a su estado de ánimo a la hora de componer.

Mientras sigue de gira por el país para presentar su reciente disco "El amor como bandera", el primero con "Riendas Libres", disfruta del gran momento de cantar con sus hijos.

¿Cómo vives, a los 61 años, esta etapa junto con tus hijos en "Riendas Libres"?

Muy bien, muy tranquilo. El hecho de que yo esté con mis hijos Homero y Martina, en un principio, y ahora con Dago y Jesús Saavedra, los hijos de Juan Saavedra, que son como mis hijos, lo considero como un lindo premio que yo mismo me doy en esta última etapa de mi vida y de mi vida artística. Creo que el premio se me ha dado después de ir haciendo cosas en la vida hasta llegar a este punto donde todo se ha ido preparando y ellos están en condiciones de estar en el escenario para darme un gran apoyo, sobre todo Homero cantando, porque me hace descansar que yo pueda cantar en mi tono y que se pegue bien a la voz de él. Desde la época en que yo cantaba con Jacinto (Piedra) no se lograba eso, ese dúo nuevamente. Y con Martina también, en la percusión. Todo es natural en nosotros. Y así, de a poquito vamos a ir creciendo e incorporando artistas como lo hicimos ahora, en danzas, con Dago y Jesús Saavedra. Ahora, ‘Riendas Libres’ se abre a ese movimiento. En lo próximo, vamos a incorporar alguna cosa teatral ya que Homero tiene eso en su haber artístico. Él ha estudiado. Los otros días lo fui a ver en una obra dirigida por su hermana Luciana, y tiene pasta. Así que eso también vamos a incorporar como característica para ‘Riendas Libres’.

En tu Facebook pusiste una foto donde estás cantando con Homero y un epígrafe donde dices "Yo voy y él viene".

En ese ir y venir ambos nos vamos transmitiendo cosas, porque él viene con todo. Yo voy. Y estoy orgulloso de todo lo que me está sucediendo en esta etapa de mi vida. Estoy feliz por todo esto. Disfruto de este momento.

¿La incorporación de Dago y Jesús Saavedra es también un homenaje a tu amigo Juan?

Con Juan nos seguimos encontrando siempre, nos seguimos hablando. Seguimos siendo hermanos, amigos. Esto es lindo porque, de alguna manera, el espíritu de alguien como Jacinto (refiere al homenaje que le realizaron recientemente junto con Juan, Dago, Jesús y Gregorio Gómez Cantos, hijo de Jacinto Piedra) se hace presente a través de los hijos. Es muy lindo andar con Gregorio, Jesús y Nazareno, Dago y Homero.

¿Hay alguna asignatura pendiente en vos?

No, porque yo voy mirando siempre hacia adelante y se me van ocurriendo cosas. Si hay algo que me gustaría y que no lo puedo hacer no me queda como una asignatura pendiente porque siempre sé comprender que muchas cosas no dependen sólo de mí y las que dependen de mí a esas siempre he tratado de hacerlas. Tengo cuatro hijos y tengo una casa linda donde he plantado un árbol y escribí un libro y he escrito canciones. Son cosas lindas. También he llegado a hacer una película (habla de ‘Chacarera’). La he visto de vuelta (la están proyectando en Cine.ar) y me he emocionado, he llorado. Al que la ve le pasa eso. Ahí me he dado cuenta de que allí estoy dejando un gran testimonio que por ahí ahora no es valorado, pero yo ya sé que es un gran testimonio. Entonces, sé que con el tiempo eso se va a valorar mucho toda esa información y ese arte que está pasando a través de la película. Es una película muy simple, pero bien concreta sobre nuestra cultura.