Cristina Kirchner pidió ir "de inmediato" a juicio oral por el pacto con Irán

Fotos INVESTIGACIÓN. Se originó a partir de la denuncia que presentó el fallecido fiscal Nisman contra la expresidenta.

20/02/2018 -

La ex presidenta y actual senadora Cristina Fernández de Kirchner solicitó ir "de inmediato" a juicio oral y público en la causa por el presunto encubrimiento del atentado a la AMIA, a través de la firma del memorándum de entendimiento entre la Argentina e Irán durante su gobierno.

Los abogados de la ex mandataria, Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, contestaron la vista corrida por el juez federal Claduio Bonadio y, tras decirle que no esperan nada de él, solicitaron que el caso pase a juicio oral lo antes posible.

"Nuestra asistida ya ha expuesto frente a esa autoridad judicial que ‘de usted ya no espera nada’, por lo que no le solicitaremos el dictado del sobreseimiento que se impone", sostuvieron los abogados en el escueto escrito con el que dieron atender que la ex presidenta confía en revertir su situación judicial.

"Es entonces su voluntad que la causa avance de inmediato a la próxima etapa para que ello se demuestre en un juicio oral y público, y la arbitrariedad de su acusación quede expuesta frente a toda la sociedad", remarcaron.

Cristina Kirchner fue procesada por Bonadio por el supuesto encubrimiento de los ciudadanos iraníes acusados de orquestar el atentado contra la AMIA, ocurrido en 1994, y pesa sobre ella un pedido de desafuero para su posterior prisión preventiva.

Acusaciones

Rúa y Peñafort aseguraron en su escrito que ‘son falsas y se encuentran contradichas por la prueba colectada’ las acusaciones contra la ex mandataria, y que lo mismo ocurre con el ex canciller Héctor Timerman, el ex secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, y otros 10 procesados.