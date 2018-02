El desnudo de Militta Bora en Instagram

Hoy 14:35 -

Militta Bora publicó una foto completamente desnuda en su cuenta de Instagram y en donde intentó responder a la pregunta: ¿qué quiere decir "pensar en alguien"?

En la imagen se puede ver a la excéntrica cantante tapando sus partes íntimas y escribió en su posteo un misterioso mensaje donde habla del significado del olvido y los pensamientos hacia otra persona.

"¿Qué quiere decir "pensar en alguien"? Quiere decir: olvidarlo (sin olvido no hay vida posible) y despertar a menudo de ese olvido. Muchas cosas, por asociación, te recuerdan en mi discurso. "Pensar en ti" no quiere decir otra cosa que esa metonimia. Puesto que, en sí, ese pensamiento está vacío: no te pienso; simplemente, te hago aparecer (en la misma proporción en que te olvido). Es esta forma (este ritmo) que llamo "pensamiento": no tengo nada que decirte, sino que este nada es a ti a quien lo digo", fue las palabras que utilizó Militta en la publicación que consiguió más de 1.600 'me gustas'

