Las redes sociales no dejan de hablar de Tokio

26/02/2018 -

La serie española se estrenó en diciembre pasado en Netflix y sin necesidad de demasiada propaganda en los medios tradicionales, el nombre de "La Casa de Papel" comenzó a multiplicarse en los comentarios de los usuarios de las distintas redes sociales. Así esta creación de Antena 3 fue ganando adeptos o por lo menos curiosos interesados en saber de qué se estaba hablando, y llegó a convertirse en un fenómeno viral. El que no la ve a través de Netflix, adonde aún faltan los seis últimos capítulos, la ve por sitios online como vepeliculas.tv, uno de los más visitados a raíz de este suceso.

Y una de las protagonistas del policial que gira alrededor de un robo histórico y millonario a la Fábrica de Moneda y Timbre de España es Úrsula Corberó. Su nombre suena familiar al oído de los argentinos, ya que hace un par de años la actriz que le da vida a "Tokio" en "La Casa de Papel" se transformó en la nuera de Ricardo Darín.

En la ficción Úrsula se muestra impulsiva, sensual y sin nada que perder, causando el fanatismo de sus seguidores. Al respecto, la joven actriz dijo en Teletodo: "Tengo defectos, como todo el mundo, pero me considero una persona fuerte. Soy valiente en el sentido de la vida. Evidentemente, me he encontrado baches, porque la vida no es fácil, pero tengo alma de Tokio.Y soy cañera (peleadora), aunque esto me sale más con la gente que me quiere. Pero tengo un humor ácido e incluso mis amigas son heavies".

O sea, su personaje en la ficción tiene muchos condimentos de su personalidad en la vida real.

Lo cierto es que Úrsula no es nueva en el mundo del espectáculo. Su talento comenzó a desplegarse en el 2002 cuando debutó en TV en "Mirall trencat", pero la fama le llegó en el 2008 por su papel de Ruth en "Física y Química". Y quienes la conocen no sólo habla de su profesionalismo, sino también de su belleza, con la que tuvo varias conquistas antes de conocer al "Chino" Darín, en el 2016, en el rodaje de "La Embajada".

"Hay algo químico, que si no te atrae esa persona, no te atrae y punto. Pero yo me habría enamorado de él aunque fuera feo. Porque es muy inteligente y tiene un sentido del humor apabullante. Un caballero. He tenido mucha suerte en la vida", dijo sobre su noviazgo con el hijo de Ricardo Darín.