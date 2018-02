Laurita y "Fede" saben cómo entretener a sus seguidores

28/02/2018 -

Laurita Fernández y "Fede" Bal podrían escribir su propia telenovela. En poco más de dos veranos han pasado por la confirmación del romance, una boda "trucha" en Las Vegas, una separación, la vuelta al Bailando por un sueño como pareja en la pista, una reconciliación; y ahora, un nuevo y, otra vez, el acercamiento. Son los dos personajes de la farándula que más saben mantener a sus seguidores entretenidos.

Antes de que se termine la temporada teatral de verano, que mantiene al hijo de Carmen Barbieri en Mar del Plata, mientras Laurita está en Buenos Aires haciendo radio y televisión, Fede logró que la bailarina aceptara hablar con él sobre todas esas cosas, incluidos rumores sobre terceros, que los llevaron al actual distanciamiento.

La ¿ex? pareja se dejó ver en un bar hablando y haciéndose mimos, aunque en un encuentro posterior ninguno quiso hablar de una reconciliación.

"No me quiero apurar. Por fin pudimos tener un día tranquilos. Hace una semana que no teníamos contacto, pudimos vernos, hablar y conectar porque tenemos mucho amor. No es fácil salir con él por muchas cosas de su personalidad, sus mañas, pero son cosas que uno debe aceptar y él debe conectarse con cómo yo me puedo sentir y amoldarse a eso. Es de a dos", señaló Laurita en su programa radial Dale que vale, que fue reproducido por Ciudad.com.

Por otra parte, la bailarina que no deja de sumar seguidores a sus cuentas en las redes sociales, como Jaime Lorente López, el actor que personifica a Denver en la serie "La Casa de Papel", contó: "Hace bastante que no charlábamos, que no sabíamos nada el uno del otro. Vino, nos encontramos pudimos hablar con mucha sinceridad, dejando enojos de lado y planteando qué es lo que cada uno necesita", sostuvo. Y agregó: "Son cosas que prefiero llevar despacio y ver qué pasa cuando vuelva de temporada. Yo quiero estar más cómoda cuando termine su trabajo".

De todas maneras, Laurita no dudó en compartir con sus oyentes lo difícil que resultó para ella la separación: "Pasamos por cosas que no voy a detallar, cosas en las que dijimos ‘Esto para mi vida no lo quiero’. Hay más cosas que tenemos que cambiar. Son momentos que te toca vivir cuando te pasa algo con alguien que amás, el dolor es muy profundo, volví a conectar con la realidad. Fueron días de volver del trabajo y llorar un montón, pero me lo permití. Soy muy retraída, muy fría y me cuesta. Hoy estoy mejor", confesó.

Por último, se la escuchó admitir que hay mucho amor entre ambos, y reflexionar sobre las enseñanzas que dejan los momentos de crisis. "Hay veces que hay que pasar por momentos de crisis y aprender a conectar desde un buen lugar y perdonar", remarcó.

A Laurita le queda aún definir si dará marcha atrás en su decisión de no compartir con Fede el viaje que le había propuesto a Nueva York, en plan vacacional.