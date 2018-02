En Tucumán quieren a Cuti y Roberto Carabajal juntos

Fotos Los santiagueños Cuti y su sobrino, Roberto Carabajal.

“Nos separamos y lo estamos haciendo despacito; hay cuestiones de salud y queremos descansar”, expresó Cuti Carabajal en una entrevista telefónica con La Gaceta, de la vecina provincia de Tucumán.

Luego de 30 años juntos, los santiagueños Cuti y su sobrino, Roberto Carabajal, decidieron disolver el icónico dúo que se encargó de difundir la chacarera en todo el país y en gran parte del mundo. “Te aclaro que aquí no hubo problema de plata ni de polleras”, acota riéndose.

Es que antes de “colgar” el formato de dúo hay compromisos que cumplir y deseos que satisfacer, pero el público no está de acuerdo. El último viernes en Tafí del Valle los músicos hicieron el anuncio de que estaban en la cuenta regresiva, la desaprobación fue total en la fría noche. “¡No, no, no !”, les gritaron los espectadores.

“Sí, eso es verdad. Tenemos muchos seguidores y muchos pedidos para que sigamos, pero ya no se puede... Mirá, ya nos cuesta mucho ensayar porque yo vivo en Buenos Aires y Roberto se mudó a Córdoba; ya juntarnos es dificultoso. Además cada uno quiere hacer sus cosas: él está trabajando un disco de tango, y yo estoy haciendo un archivo autoral mío, poniendo temas cantados por mí. Llevo grabados 100 y tengo registrados 270”, explica durante la entrevista.