Tarantino quiere a Brad Pitt y Leoonardo DiCaprio

02/03/2018 -

El cineasta Quentin Tarantino (foto) acaba de fichar a Leonardo DiCaprio y Brad Pitt para protagonizar su nueva película, "One Upon a Time in Hollywood". El filme se enmarca en Los Angeles de 1969, en pleno apogeo del Hollywood hippie. DiCaprio encarnará a Rick Dalton, antigua estrella de un western televisivo, mientras que Pitt dará vida al doble de acción de éste, Cliff Booth. DiCaprio y Pitt son rostros conocidos en la filmografía del cineasta, con quien colaboraron en las exitosas películas "Django sin cadenas" y "Bastardos sin gloria", respectivamente.