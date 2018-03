Mientras Siciliani volvió a la carga, Juan Darthés renunciaría a "Simona"

Fotos Darthés, cada día más complicado por las denuncias de acoso sexual.

02/03/2018 -

Griselda Siciliani salió a respaldar a sus colegas que acusaron a Juan Darthés de acoso sexual. En una entrevista con ‘Intrusos’, declaró: ‘Una mujer que dice que fue acosada, fue acosada’. Además, señaló que estas acusaciones tienen valor más allá de que ninguna de ellas haya realizado una denuncia judicial contra Darthés.

Como ya pasaron más de tres años de estos episodios, Calu Rivero, Anita Coacci y Natalia Juncos no pueden hacer una denuncia contra el actor porque los supuestos delitos ya prescribieron. Siciliani también fue compañera de Juan Darthés en la exitosa tira "Patito feo". Ella admitió que la pasó mal cuando trabajó con él: "Yo sufrí otro tipo de violencia, no es acoso sexual, pero es otro tipo de violencia".

Además, respecto de si Darthés debería seguir siendo uno de los protagonistas de "Simona", aseguró que espera que su ex, Adrián Suar, no se quede de brazos cruzados en este escándalo y actúe en consecuencia: "Él es un gran hombre, todo lo contrario a un violento o acosador, espero de él un acto ejemplificador, sé que no le gusta ser el verdugo". ‘Es muy difícil decir que te acosaron. Nadie lo hace para joder’, sostuvo Siciliani.