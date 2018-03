Flor reveló cómo se enteró de que su hijo sale con Juanita

08/03/2018 -

Flor Peña reveló cómo se enteró de que su hijo, "Toto", está en pareja con la hija menor de Marcelo Tinelli, Juanita.

"Un día me dijo ‘mamá, te quiero decir que me enamoré’. Y me contó", reveló, sin vueltas la actriz, quien además se definió como "la mejor suegra del planeta".

"Toto siempre fue muy tímido y despotricó contra mi profesión. Le daba mucha vergüenza que la gente me saludara (...) Y ahora se enganchó con una famosísima. Me encanta que haya elegido a una mujer fuerte. Juana es muy libre, una pendeja divina, de una familia híper famosa. ¡Y le saca una cabeza!", contó.

Respecto de Marcelo Tinelli, que ahora es su consuegro, comentó: "Llama siempre que Juana está en casa. O manda mensajes. Me dice ‘mamá del jardín’ como si nuestros hijos fueran compañeritos del jardín de infantes".

"Nosotros lo sabíamos (el año pasado) pero ellos no querían hacerlo público. Está contento Marcelo y adora a Toto. Y Juanita es lo más: nos divertimos mucho cuando viene a casa, charlamos un montón", destacó.