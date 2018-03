Video | Pame David se confundió a "Pampita" con la "China" Suárez

Fotos

Hoy 13:33 -

Benjamín Vicuña salió de su ostracismo mediático esta semana para promocionar un nuevo trabajo actoral. Dio notas en vivo a muchos programas y tuvo que enfrentar todo tipo de preguntas sobre su vida personal (¡y ahí hay mucha tela para cortar!). Se bancó todo sin problemas, pero un solo momento lo dejó sin palabras: cuando Pamela David confundió los nombres de las dos grandes mujeres de su vida.

Vicuña fue el invitado estrella de Pamela a la tarde, el magazine de América, y comenzó con una introducción sobre la serie que protagoniza. Entonces, la conductora metió bocado y acotó: "Volvés a trabajar con la mujer más bella de nuestro país, que es la China Suárez". "Ay, qué linda...", respondió él, visiblemente orgulloso de la mamá de su niña Magnolia.

Entonces llegó el simpático blooper. "Es la mujer más linda que hay, no hay mujer más bella que Pamp...". Pamela se dio cuenta a tiempo de la macana y dio marcha atrás, súper avergonzada. "Perdón, no dije nada. ¿Podemos volver a empezar? No hay mujer más bella que la China, es hermosa". Vicuña se rió, algo incómodo, claro.

En otro tramo de la nota, el chileno volvió a hablar de su ex a propósito de una pregunta de Carlos Monti, quien le consultó si aceptaría ir al programa de Pampita para promocionar sus trabajos. Él dijo que no, pero esquivó la vía de la polémica y respondió muy correctamente: "Entorpecerlo con una participación en un programa donde las lecturas va a ser otras, sería un error desde el punto de vista profesional. Desde el punto de vista personal, creo que sería algo que está de más, sería gratuito y me parecía un error".