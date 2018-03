Eleonora Wexler quería más "Golpe al corazón"

09/03/2018 -

La telenovela que protagonizaba con Sebastián Estevanez en el prime time de Telefé terminó de manera abrupta. Se sorprendieron los espectadores que la seguían a través de la pantalla chica y también los actores que formaban parte de la ficción, según lo admitió Eleonora Wexler en una charla con el programa radial "Por si las moscas", adonde además compartió su enojo. "Me enoja que no se respete a la gente, que termine así me pareció muy abrupto. Nosotros nos enteramos de la nada también de este final", dijo y fue reproducido por Televisión.com.

La actriz se mostró desconcertada con estos nuevos tiempos de la televisión. "Yo voy a actuar, todos dimos lo mejor de nosotros, enojarnos no nos sirve de nada. Pero sí me enoja que no se respete a la gente, creo que esta tele de aire hay que entender cómo se maneja, porque no se respetan horarios, porque terminan una novela sin avisar. Sinceramente no entiendo por dónde pasa la televisión", dijo.

A lo que se refería Wexler es a los cambios de horarios que sufrió la telenovela producida por Quique Estevanez apenas debutó en Telefé. "La tira ya vino sufriendo muchísimos cambios de horario. Golpe Al Corazón no era para las 23.30", remarcó al respecto. Y adelantó: "Hay un par de capítulos más para la web, pero el canal prefirió terminarla porque querían darle todo a la tira de Sandro. Las cosas que quedaron colgadas las van a encontrar y entender mucho más en detalle en la web de Telefé".