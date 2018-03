Polino cree que a Laurita le falta "estelaridad"

10/03/2018 -

Este año, el jurado del Bailando por un sueño necesita reemplazar el lugar vacío que deja la modelo Carolina "Pampita"Ardohain, quien debutará como conductora en Telefé.

Hay muchos nombres y muchas postulantes. Entre los nombres que suenan con fuerza se escuchó el de Laurita Fernández, quien en abril debutará en "Sugar", en lugar de Griselda Siciliani.

Al ser consultado sobre esta posibilidad, Marcelo Polino, el eterno integrante del jurado fue terminante: "No, no creo, no le da Laurita. Le falta estelaridad. La estelaridad no te la da una escuela de baile. Te lo da la vida, el público", dijo en declaraciones al programa de Ángel De Brito.

Y lanzó sus favoritas: "Yo pondría a Nacha Guevara, a la China Suárez o a Nicole Neumann", remarcó.

El trabajo de Laurita en el teatro también será un serio impedimento para su participación en el jurado.