Lily Allen anunció que lanzará en junio su cuarto disco

10/03/2018 -

La cantante británica Lily Allen anunció el lanzamiento de su cuarto disco, titulado "No Shame", que verá la luz en junio próximo y del que ha publicado los dos primeros singles, llamados "Three" y "Higher".

Se trata del primer trabajo de la artista, de 32 años, desde 2014, cuando lanzó su tercer disco, "Sheezus", tras un retiro de cuatro años en el que fue madre de dos niñas y trabajó en la industria de la moda, indicó un cable de la agencia española EFE.

Allen ofreció el primer adelanto de "No Shame" el pasado diciembre, cuando sacó a la luz la canción "Trigger Bang", que canta junto al rapero británico Giggs. "No puedo estar más feliz con la respuesta tan positiva que están teniendo", escribió la vocalista a sus seguidores de la red social Instagram, después de colgar los dos sencillos: "Three", una balada, y "Higher", un tema con tintes de hip-hop.