El mundo de la moda lo sedujo por sus paradojas

"Edha", no sólo es la primera ficción de Daniel Burman con un protagónico femenino, sino que es la serie que lo saca de su clásico universo de judíos porteños y lo coloca en el mundo de la moda. El porqué lo explica el propio director. "Me interesaban mucho ciertas paradojas que se dan en el universo de la moda, que es un universo tan luminoso, con tanto glam, fashion, pasarela y cierto canon de belleza aspiracional supuesto, que por otro lado está sostenido por una contracara con muchas contradicciones, con métodos de producción que están muy discutidos. Incluso con una problemática que excede la producción y que va al consumo, porque todos nos vestimos todos los días, nos levantamos a la mañana y nos ponemos algo para mostrar lo que queremos o creemos que somos, con lo cual de banal no tiene nada", aseguró Burman a Télam.

¿Tuviste presente la relación que se podía establecer entre los talleres clandestinos y las acusaciones a la marca de la primera dama, Juliana Awada?

No, para nada. La serie no está montada sobre un caso real, sino sobre una problemática existente en Argentina, en Brasil, en España y en muchos lugares del mundo, donde la producción de la moda muchas veces está sostenida sobre trabajo esclavo o irregular y esa mano de obra, en general inmigrante, permite vestirnos barato y como nos gusta. A su vez, esos inmigrantes son denigrados por la misma gente que está contenta de comprar ropa barata; cuando se trata de cubrir ciertas fuentes de trabajo a ningún xenófobo le molestan.