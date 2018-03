Lograron un acuerdo con los laboratorios nacionales por los medicamentos para el Pami

27/03/2018 -

El Pami confirmó el lunes a la noche que hubo un entendimiento con la cámara de laboratorios nacionales (Cilfa). Aceptaron una rebaja del 5% con respecto a los valores de fines de febrero, limitarán los futuros incrementos a un 70% de la inflación durante el próximo año y establecieron ‘topes’ en los importes a determinados remedios.

Este último aspecto fue el más resistido por las firmas farmacéuticas. La medida entrará en vigencia el próximo 1º de abril. Los laboratorios extranjeros (nucleados en Caeme) rescataban que el Pami creaba un fondo de compensación de $ 800 millones, tal como adelantó Clarín en su edición del sábado.

Pero también hay otro aspecto del convenio que la industria sigue con atención: la posibilidad de que los precios de venta al público para Pami sean diferentes al que se apliquen para otras obras sociales.

Esa clausula quedó en el convenio de Pami con Caeme. ‘Será decisión de cada laboratorio si el precio de venta al público Pami es igual o distinto del precio de venta al público aplicable al resto del mercado’, establece el acuerdo rubricado entre la obra social de los jubilados y los laboratorios. ‘Eso es un alivio. Que quede claro que la rebaja del 5% y los precios especiales son para Pami. Porque si mañana me viene otra obra social y me pide las mismas condiciones, no se las voy a dar. Es un esfuerzo para el cliente más grande que tengo’, graficó un ejecutivo de una empresa nacional que le puso luz verde al acuerdo.

‘Puede haber algún detalle a ajustar, pero el trazo grueso ya está definido’, agregó. ‘Cada laboratorio deberá informar a Pami, por mecanismos que serán detallados, cuál es precio de venta al público Pami aplicable a la dispensa y liquidación en cada momento’, reza el convenio entre las partes. ‘Los grandes laboratorios locales tienen operaciones afuera. Tienen que cuidar su negocio argentino, pero están más diversificados. La mayor oposición al acuerdo dentro de Cilfa viene de empresas medianas o chicas, cuya facturación si es más dependiente del mercado argentino’, detalla otro empresario que está dentro de los grandes.

El nivel de espalda financiera parece directamente proporcional a la adherencia al acuerdo con el Pami. Los laboratorios de mayor porte dicen estar dispuestos a hacer un sacrificio, pero reconocen que hay empresas más chicas que tendrían más dificultades. ‘Si Cilfa todavía no firmó por la posición de esos más chicos, los entiendo’, justificaba a sus pares.