Rousseff cuestionó la serie de Netflix sobre el Lava Jato

27/03/2018 -

Las fake news (noticias falsas) de la política brasileña llegaron a Netflix: la ex presidenta Dilma Rousseff acusó de mentiroso al director José Padilha, quien acaba de estrenar en la plataforma estadounidense la serie "O Mecanismo", que aborda los escándalos destapados por la Operación Lava Jato. Padilha aclaró que la serie está ‘basada en hechos reales’ pero distorsionó una frase del ex ministro y senador oficialista Romero Jucá y la puso en boca del ex presidente Luiz Inácio Lula a Silva.

Rousseff calificó la narrativa impuesta por el director de "Tropa de Elite", "Robocop" y "Narcos" como parte de "el tono típico del fascismo latente en el país".

La ex presidenta destituida en 2016 tras un juicio político que llevó al poder a su ex aliado y ex vicepresidente Michel Temer dijo que la serie es parte de una ‘narrativa pro golpe’.

‘El país sigue vivo pese a los ilusionistas, a los vendedores de odio y a los golpistas de turno’, dijo Roussseff en un comunicado contra ‘el mecanismo de José Padilha para asesinar reputaciones’.

"El director inventa hechos, no reproducen fake news sino que el mismo Padilha se convirtió en un creador de noticias falsas" contra ella y el ex presidente Lula. Condenado en la Operación Lava Jato, Lula aparece en la serie como el autor de una frase que causó gran escándalo y que fue dicha por el senador Romero Jucá, aliado de Temer.