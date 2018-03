Morelo: "Tengo una admiración total por Peteco"

28/03/2018 -

Marcela Morelo es una admiradora incondicional de su colega santiagueño Carlos Oscar "Peteco" Carabajal, con quien se encontrará este sábado 31 cuando presenten sus sendos conciertos en Las Termas en el marco de los espectáculos organizados por la Subsecretaría de Turismo de la provincia con motivo de la Semana Santa.

Marcela está acostumbrada a colaborar con otros artistas, pero esta vez hay uno que la liga directamente a Santiago del Estero.

Según contó, en un festival de San Luis se encontró con "Peteco" Carabajal y éste le grabó en su celular la música de una canción para que ella le pusiera la letra.

Antes de su llegada a la "Ciudad Spa", en una entrevista telefónica con EL LIBERAL, Marcela habló de la admiración que tiene por el autor de "La Estrella Azul".

¿Qué representa para vos un cantor popular como es "Peteco" Carabajal?

"‘Peteco’ es poesía, es melodía, es tierra, es la voz de la tierra. A su tierra y a su familia las lleva muy adentro. Se le nota y eso es alucinante para mí escucharlo. Tengo pendiente una letra con Peteco que no se la terminé. Me quiero matar porque no se la hice. Lo voy a ver el sábado (31 de marzo, en Las Termas) y me va a decir ‘qué pasa con la letra, Marce’. Así que tendría que ponerme a trabajar en eso también. Tengo una admiración total por Peteco. Es un artista notable, destacado, distinguido y tiene unas canciones de una belleza total. Yo lo admiro mucho a él.

¿Cómo vives el hecho de poder cantar tu propuesta en una tierra, como Santiago del Estero, donde se fortalece el canto popular?

Me es natural ir a Santiago del Estero y cantar tranquilamente mi propuesta; acompañando el crecimiento de la música de la región, por supuesto, porque eso siempre es necesario, es inevitable, aprendo mucho de lo que está pasando en la movida actual en cada provincia, en cada región donde voy, pero por suerte me abren las puertas en Santiago como en otros lugares. Entonces, yo me manejo de forma natural, llevo mi música y compartimos y no siento que haya ninguna distracción, ninguna dispersión, ni distinción de nada. Me siento natural y cómoda con la gente. El público me lo hace sentir así y eso lo agradezco.