"Sandro" se despidió de la televisión a apura emoción

29/03/2018 -

"Sandro de América, la serie", el programa de mayor audiencia de la televisión argentina, emitido por Telefé y que llegaba a Santiago del Estero a través de Canal 7, se despidió de la pantalla desde un colmado Gran Rex, con la presencia de los actores que encarnaron al popular cantautor: Agustín Sullivan, Marco Antonio Caponi y Antonio Grimau, quienes vieron el capítulo final junto al público en una velada signada por la emoción.

Un piano de cola y un sillón rojo, custodiados por rosas del mismo tono dominaron el escenario del teatro durante el envío conducido con calidez por Leandro "Chino" Leunis .

La velada se desarrolló desde una contenida sensibilidad del público liderado por las "nenas", fieles seguidoras del artista, alejada de los estallidos en gritos que suelen acompañar a estos programas.

"Vos dijiste que éste, tranquilamente, podría ser tu último papel como actor", le recordó Leunis a Antonio Grimau, a quien le tocó interpretar al última etapa del cantante, la que fue de los 44 a los 64 años. "Sí, lo dije y lo reafirmo. Y fue algo que no premedité, realmente surgió espontáneamente. Es tan importante para mí, un compromiso tan enorme, y un privilegio inmenso personificar a alguien que quise tanto", expresó el actor pidiendo perdón por el nudo que se le hizo en la garganta. Y siguió: "Tantas veces me dije no te quiebres y acá estoy, quebrado".

Por su parte, Olga Garaventa, la esposa del "Gitano" reveló: "Realmente tengo mucha emoción, yo vi los diez primeros capítulos y los últimos tres no, y el lunes me descompuse. No podía hablar, estaba sola en casa mirándolo y dije ‘no puede ser, todo tan bien logrado".

Visiblemente feliz con la ficción que para ella significó un gran homenaje al hombre con el que compartió su vida, Olga señaló: "Empecé a recibir llamados y escribía, no me salía la voz, estoy muy emocionada. Y ver todo esto... chicas, chicos, gente linda, ¡gracias! porque estoy me llena de felicidad".

La revelación de la serie de Sandro, Agustín Sullivan, quien dio vida a los primeros años de profesión del cantante, también remarcó que para él éste es un sueño cumplido.

"Para mí es como un sueño cumplido, yo soy feliz. Disfruté mucho hacerlo, grabarlo, a mí me gusta actuar. Entonces, hablaba con Nora Mosenco, mi maestra de teatro, y me dice vos tenés que disfrutar el ir a trabajar, ir a actuar, y la verdad que lo hice. Era feliz levantándome a la mañana, yendo todos los días a grabar, y ahora soy feliz disfrutando los capítulos", contó.

Como se recordará, de los tres actores que interpretaron a Sandro, en sus distintas etapas, Sullivan fue el más aplaudido por el público.

El saludo final del elenco sobre el escenario bajo una lluvia de pétalos de rosas culminó la velada del programa más visto del año que ya antes de aterrizar en la pantalla local fue vendido a Canal 13 de Chile y a la cadena Caracol de Colombia.