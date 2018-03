Maluma volvió a provocar con críticas a Luis Fonsi por "Despacito"

31/03/2018 -

El cantante colombiano Maluma está disfrutando de su ubicación en la cima de la música urbana. Desde allí, mostrarse sincero, parece que le resulta más fácil.

Entrevistado por el programa "1 Has 2 Go", de Billboard, Maluma aceptó participar del juego que lo obligada a elegir entre tres canciones que no le agradan. "Amo a Luis Fonsi pero, hermano, estoy realmente cansado de escuchar la canción. Te amo, pero Despacito se tiene que ir, bye", confesó el intérprete nacido en Medellín.

Las otras dos opciones fueron: "El Farsante", de Ozuna y Romeo Santos; y "Mi Gente", de J. Balvin y Willy William.

Los seguidores de Fonsi no hicieron esperar su contraataque. A través de las redes sociales le dedicaron duros posteos como: "Maluma es un tarado, también se metió con Fonsi. Te falta mucho recorrido, pichón", escribió un usuario de Twitter.

Hace poco, Maluma se había burlado junto a su amigo Llane, del grupo Piso 21, del timbre de voz alto del español Alejandro Sanz, en la interpretación de la canción "Mi soledad y yo", con un video que se volvió viral.