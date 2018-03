Dalma dará el "sí, quiero" con la ausencia de Diego

31/03/2018 -

Dalma Maradona recibió ayer una triste y decepcionante noticia: su papá, Diego Maradona, no vendrá a su casamiento, que se realizará hoy, con toda la pompa, en Buenos Aires.

La hija mayor de Diego se casará por Iglesia con Andrés Caldarelli y luego festejará con una gran fiesta en Pilar. La semana pasada ya lo hizo por civil.

"Hija, no puedo ir", fueron las palabras del "Diez" a su hija en un llamado que hizo desde Dubai.

Según contaron en el programa televisivo "Los ángeles de la mañana", Diego no sólo avisó que no estaría en el casamiento de Dalma sino que, además, le pidió que postergase la fiesta. La respuesta de la actriz fue un no rotundo.

"Él la llamó a último momento y le dijo: ‘Hija por favor, suspendé la boda. Postergala más adelante y voy a poder ir", reveló Ángel de Brito. Y detalló la información exclusiva en LAM: "Obviamente Dalma le dijo que no, que la fiesta se va a hacer como está estipulada y tiene razón... porque Diego sabía la fecha primero que nadie. Ella se puso a llorar".

Yanina Latorre, quien explicó que tiene muy buena relación con el círculo de Dalma, sumó enojada: "Uno elige traer hijos al mundo y uno tiene que acomodarse. ¡El casamiento se hace igual!". Y agregó un detalle particular de las últimas horas de la joven actriz: Hace 8 meses que está esperando este día. Encima él tiene el tupé de decirle ‘la hacemos más adelante’".

En tanto, Matías Morla, abogado del ex astro del fútbol, ratificó la información. "Diego está firme en no venir", dijo. Agregó que los motivos son "tema club" y "temas personales".

Dalma dijo: "Nada va a opacar uno de los días más felices de mi vida. Gracias por los mensajes de amor. Estoy feliz porque tengo a la mejor persona del mundo al lado mío. Mañana (por hoy) es nuestro día y vamos a disfrutarlo a full".

Aunque la organización de la fiesta le recomendó a los medios que no fueran, habrá un lugar especialmente dispuesto para los periodistas. "En el día de la boda los novios no saldrán a saludar a la prensa por lo que se entregarán fotos e información sobre la misma entre el domingo y el lunes. Agradecemos no asistir al lugar para no entorpecer el tránsito vecinal ni el ingreso de los invitados", expresa el comunicado enviado por los organizadores.