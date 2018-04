"Me emociona que el diario más importante de Santiago del Estero me haga una nota"

01/04/2018 -

"Me emociona estar en Santiago haciendo una nota con el diario más importante de Santiago del Estero, EL LIBERAL. Me encanta el nombre. Mi familia (Bartolomé Mitre, su padre, director del diario La Nación) es liberal, Darío (por Lopérfido) es liberal. Ya no existe más ser liberal en este país. Los liberales de este país, que fueron Mitre, Sarmiento, Avellaneda y Roca, la generación del 80, fueron los que, de alguna manera, inspiraron cómo se creó este país. Que el diario se llame EL LIBERAL me emociona mucho. Es un gran nombre".