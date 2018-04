De Vido atacó a Del Moro y éste le respondió: "El que está preso es usted"

Fotos Fuerte cruce tras la entrevista a Rusconi.

Hoy 10:54 -

El pasado jueves por la noche, Santiago del Moro entrevistó en Intratables a Maximiliano Rusconi, abogado defensor del ex ministro de Planificación, Julio De Vido.

Esto, le valió el pase de factura del ex funcionario, quien furioso le dijo que es un periodista mediocre y mercenario.

"No sé qué quiso hacer este energúmeno de Del Moro, pero una nota reportaje desde ya, no", escribió el ex funcionario que además lo trató de "ignorante y cómplice" de la campaña que se está realizando en su contra.

"Su inocultable condición de mercenario se evidencia por tanto odio hacia una persona que ni siquiera conoce: usted a mí no me conoce, nunca intercambiamos una sola palabra y eso indica y define la más repugnante de las condiciones de un individuo, que es la de agredir a otro descalificándolo o atacándolo porque le pagan", agregó.

Por su parte, Santiago del Moro le contestó con un breve pero contundente mensaje a través de las redes sociales: "Soy una persona de bien, trabajador y honesto, que no es poca cosa. Que usted me diga mercenario, más que un agravio, es un cumplido. El que está PRESO es usted. Ni los propios lo bancaron y por favor, por respeto a los familiares de las víctimas de Once, llámese a silencio", sentenció.