Morena Rial, a Natacha Jaitt: "Trola, vieja y sucia"

Fotos Morena Rial publicó un mensaje en sus historias de Instagram, donde tiene más de 700 mil seguidores. Destrozó a Natacha Jaitt luego de un polémico tweet de la mediática. Una polémica que no cesa.

06/04/2018 -

Morena Rial se enojó por las declaraciones de Natacha Jaitt, quien aseguró que Jorge Rial le pagaba a jugadores de fútbol para que salgan con ella.

"Jaja la costumbre de que te paguen es a vos pedazo de trola, vieja y sucia", le dijo la joven a través de Instagram. "Si no te pagaron por la última co... y estás enojada, problema tuyo gato viejo y usado", disparó.

Y agregó: "Besito sucia y ojalá la vida te permita seguir viviendo en paz y no hablando tantas pelotudeces porque lo único que das es lástima. Sos un animal con las cosas que decís y hacés, pero en eso ya no me meto es tu vida, la mía la vivo yo y a mi novio no le paga nadie. Preguntate si vos estás bien paga antes de volver a hablar de mí o mis relaciones. Mujer grande con tan poca neurona. O fijate si a tus hijos no les hace falta una madre más ubicada en la tierra y no tan trola y regalada. Por dios, un besito sucia, que se encargue de vos el que se tenga que encargar".

Luego Morena compartió una foto con su novio, futbolista de Temperley, Facundo Ambrosioni, al que le dedicó un romántico mensaje.

"Hace sólo 4 meses que estamos juntos pero sé que es para siempre", escribió y luego le tiró un palito ¿a su ex?: "Besos a todos los fantasmas".

Oportunamente, Ambrosioni, actual pareja de Morena, le dijo a DiarioShow: "Es totalmente una mentira lo de Natacha Jaitt. Lo dijo porque sabe la repercusión que puede llegar a tener, pero con esas cosas no se juega. Yo estoy muy enamorado de Morena, estamos felices y bien juntos. Nos apoyamos constantemente uno al otro".

La respuesta de Jaitt

Jaitt se refirió a los insultos en su cuenta de Twitter e insistió con la versión de que el periodista le paga a futbolistas, a pesar de que el ex de la joven y el actual novio lo negaron tajantemente en diálogo con DiarioShow.

"Pobre piba... le está destrozando elegir con quien enamorase así sea un gordo vendedor de panchos, pobre piba. Pagándole jugadores de inferiores de fútbol para mostrar en revistas. Pobre. De verdad me parte el alma lo que esa chica va a sufrir", sentenció Natacha en Twitter. l