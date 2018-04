Heidi Rótulo de Arnedo presentará este jueves su nuevo trabajo literario titulado "Para vivir mejor"

10/04/2018 -

En el transcurso de un acto que tendrá lugar este jueves 12 en Casa Argañaraz Alcorta, la escritora santiagueña Heidi Rótulo de Arnedo presentará su nueva obra literaria titulada "Para vivir mejor".

La presentación tendrá lugar a las 19.30 en Casa Argañaraz Alcorta, con entrada libre y gratuita. "Teniendo en cuenta las actividades que tiene esta casa, es que les pido a quienes vayan, que sean puntuales", remarcó la escritora.

Para hacer referencia a la obra, participarán el músico y locutor Martín Bunge, y el neuro psicólogo, licenciado Mariano Vega Botter. Completarán la velada de presentación, el grupo de rock Sion, que integra Julián Moyano, nieto de la autora.

Motivación

"Este libro no es de poesía y tampoco de cuantos, ni una novela, sino un libro en el que vuelco experiencias de mi vida, y especialmente de mi lectura, con el que quiero transmitir que es muy importante que cada persona sepa qué es lo que desea, hacia dónde va, que encuentre el verdadero sentido de la vida", comentó Heidi respecto del contenido de su nuevo trabajo.

Respecto de la elaboración de su libro, relató que, en la convicción de que para llegar a entender qué queremos de la vida, es necesario saber qué hay en nuestro cerebro, en los últimos dos años se volcó a la lectura de la neurociencia.

"Todo lo que yo he leído, lo he volcado en este libro, porque sí somos capaces de vivir mejor. No es necesario que siempre carguemos la mochila de las preocupaciones y de todo lo malo que nos pasa en la vida, porque por lo general uno lleva más presente lo malo que lo bueno, y no es así", amplió.

Dijo que también tiene que ver con que "el único tiempo que existe es el ahora", por lo que quiere ayudar con su libro a analizar las cosas desde ese punto de vista.

Actuar en positivo

"El pasado es un recuerdo, no vamos a vivir lo mismo, y el futuro es un incierto, no tiene un tiempo. Por eso, si uno vive el instante que está viviendo, con toda la atención, podrá vivir mucho mejor", amplió.

Al final, analizó que eso se logra leyendo, aprendiendo, experimentando, que en definitiva es lo que desea transmitir a través de los diferentes capítulos de la obra que la presentará este jueves.