Dramáticos testimonios sobre una mujer policía drogada y supuestamente abusada en Salta

Fotos PERDIDA. La mujer entró en varias casas. Estaba como "desorbitada", relataron. En todas "pedía un remís".

11/04/2018 -

Sin saber cómo ni por qué, Carla Gisela Piza, de 28 años, irrumpió en varias casas. Los vecinos del barrio 203 Viviendas en Tartagal, Salta, afirman que nunca dudaron en ayudar a la víctima. Al parecer, y según las descripciones efectuadas por la gente de esa zona ante los investigadores que se acercaron al lugar y algunos medios de prensa, la joven habría ingresado en varias casas, desorientada, buscando que alguien llamara un remís. Según trascendió, habría estado al menos 13 horas sin saber qué le hicieron, según publicó El Tribuno.

‘Apareció la chica y con mi mujer no sabíamos muy bien qué le pasaba, se la notaba confundida y sin saber a dónde ir. Lo único que repetía era que necesitaba un remís para irse a su casa’, sostuvo un vecino de dicho barrio, en contacto con un medio de prensa local. Al mismo tiempo agregó: ‘Llevaba puesto un pantalón blanco y una musculosa negra, en un instante nos descuidamos y se fue desorbitada’.

Según dijeron, entre los vecinos se pusieron de acuerdo para no dejarla ir, ‘pensamos que lo mejor era cuidar su integridad y llamar al 911, por eso no nos animamos a llamar un remís como quería ella. Hasta que gracias a Dios llegó un patrullero y se la llevaron, en ese momento ella siguió caminando, pero no estaba lejos. Al parecer primero a la Comisaría 34 y después al hospital, según nos dijo uno de la Brigada de Investigaciones quienes vinieron para hablar con los vecinos’.

Memoria

La chica alcanzó a manifestar que había salido a bailar al boliche Ciudad de Amir, ubicado en la zona norte de Tartagal, donde se conoció con unos militares y otros agentes federales aunque no dio mayores precisiones. Solo dijo que estaba bailando, ingirió un trago y se sintió mareada y no recuerda más nada, solo recuperó la conciencia 12 horas más tarde, estaba pidiendo ayuda en el otro extremo de la ciudad.