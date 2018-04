Una mujer fue imputada por pegarle a su hijo de dos años

Fotos DENUNCIA. La madre fue filmada por la niñera cuando agredió y amenazó de muerte a su propio hijo, de sólo dos años de edad.

13/04/2018 -

La mujer imputada por el delito de "homicidio agravado por el vínculo en grado de tentativa" a raíz de un video en el que se ve como maltrata y amenaza de muerte a su hijo de dos años en la localidad bonaerense de Ituzaingó, ya tenía antecedentes violentos con otros dos hijos que hace años abandonaron su casa, informó la Justicia.

Ayer, el titular de la Unidad Fiscal de Investigación Nº 5 de Morón, Claudio Oviedo, solicitó estudios psicológicos y psiquiátricos para la acusada, al tiempo que se supo que en los próximos días les tomará testimonio a familiares y a su exmarido, quien tiene la tenencia provisoria del nene agredido.

La acusada, identificada como Gabriela G., ya había sido denunciada por conducta violenta contra sus otros dos hijos, que tienen 15 y 18 años y que hace algunos años abandonaron la casa que habitaban junto a su madre debido a la violencia a la que eran sometidos, explicaron las fuentes.

El video que muestra los maltratos fue grabado por la niñera de F., Karina Sanguine, en una quinta ubicada en la zona de Las Cabañas, en la localidad de Parque Leloir, partido de Ituzaingó.

"El nene era muy cariñoso conmigo, cuando yo llegaba venía y me abrazaba y la mamá le decía ‘no busqués refugio’. Siempre lo zamarreaba fuerte, yo le decía que lo podía lastimar y ella me decía que no me meta", relató a periodistas la niñera.

Karina dijo: "El 7 de abril fuimos a la quinta, el nene le rompió el celular y a ella le agarró un ataque de nervios, le empezó a pegar y se lo llevó al baño y le dijo que lo iba a ahogar. Te voy a matar y voy a terminar presa. Te voy a arrancar la cabeza hijo de puta".