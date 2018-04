Una policía de armas tomar y de fuertes convicciones

16/04/2018 -

"Perdida", filme que protagoniza Luisana Lopilato, según la crítica, dará que hablar.

Catorce años atrás, durante un viaje de estudios, la adolescente Cornelia Villalba se escapa con sus compañeras para ir a bailar y se pierde en el medio de los bosques patagónicos. Nunca más se supo de ella.

Hoy, Manuela Pelari, su mejor amiga, decide usar sus herramientas de mujer policía para emprender una nueva búsqueda. Impulsada por el desacato y la necesidad imperiosa de ponerle fin a años de silencio y de vínculos rotos, se enfrenta con un poder que amenaza con convertirla en una pieza más de un engranaje que puede costarle la vida. Un comisario que oficia de padre, un asesino impiadoso y una mujer española tan bella como peligrosa. Una chica criada fuera de la ley y un compañero que intenta adoctrinar a una Manuela dueña de la desobediencia, son los personajes que rodean una búsqueda. "Estoy contenta con mi familia, orgullosa, que me fue acompañando en meses muy difíciles, y no sólo me demostraron que confiaban en mí para poder formar parte de la película sino también porque me esperaron, hicieron causa común. La demostración de amor es increíble. No sólo me pasa en la calle sino también con los compañeros" dijo la bella mujer.