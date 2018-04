Desde hoy, por Canal 7 de Santiago del Estero, "Pampita online"

16/04/2018 -

La modelo y conductora Carolina "Pampita" Ardohaín desembarca hoy en Telefé (Canal 7 de Santiago del Estero) con "Pampita Online", un magazine que el año pasado estuvo en la señal KZO y que se podrá ver por el canal de aire de lunes a viernes a las 19.

Este cambio de pantalla trae consigo retos y uno es la lucha por el rating que, según "Pampita" es "algo a lo que me acomodaré".

"No me manejo así en la vida, pero en este caso estoy en un canal y soy una empleada. Si me tengo que acomodar a la situación, me acomodaré", aseguró la ex jurado de "Bailando por un sueño".

Sin embargo, también resaltó que la esencia del programa estará al servicio del entretenimiento familiar: "Estoy ahí para que disfruten, queremos darles lo mejor y la onda del programa es alegre. Me parece que va por ese lado lo que nosotros vamos a ofrecer".

En esta apuesta, que mantiene estructuras similares a las del ciclo con el que se consolidó como conductora durante el año pasado, la modelo, que dio sus primeros pasos en la pantalla chica como notera de "El Rayo", estará acompañada por Sol Pérez, Barbie Simons, Ángeles Balbiani, Luis Piñeyro y sumará a su panel a Federico Bal.

"Pampita Online" en la pantalla de Telefé llega a la vida de la conductora luego de un 2017 cargado de trabajo, con su envío en la señal KZO, el estreno de "Desearás al hombre de tu hermana", filme que dirigió Diego Kaplan y ella protagonizó, y con la titularidad como jurado en el reality "Bailando por un sueño" emitido por El Trece, del que ya no formará parte.

Le gustaba ser jurado

"A mí me encantaba ser jurado. Era parte del programa aguantar y la verdad es que me reía mucho también. La gente se acuerda solo de algunos episodios, pero era ir y divertirse todos los días. Los sueldos adeudados están en la misma situación que todos, pero eso no me ayudó a tomar la decisión de pasar a Telefe; la decisión fue principalmente hacer algo propio, es irresistible la propuesta y es linda la oportunidad de que la gente me conozca desde otro lado", dijo.

"Barby y Angie me despabilan, desempolvan anécdotas en el momento y me pongo colorada porque me conocen y me exponen, y está bueno también que hagan eso porque me desestructuran. Cada uno de los chicos tiene su momento, yo tengo la entrevista, igual que el año pasado, está la actualidad; no creo que se enfoque en lo político porque no es nuestra esencia".