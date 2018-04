Mirtha Legrand habló de los escandalosos audios de Marcela Tinayre

Fotos Mirtha Legrand

Tras conocerse los escandalosos audios en los que Marcela Tinayre hace catarsis, en los que se la escuchaba maltratar a una productora del programa de su madre, Mirtha Legrand, habló sobre el tema, no dio vueltas y fue terminante.

"Siempre me joden, no me invitan en todo el año y quieren que vaya a Rosario. Yo no necesito la promoción de ustedes. ¡¡¡A Rosario!!! ¿Entendés bien, nena? Voy a ir con la peor de las ondas. Decime a dónde mierda tengo que ir, porque no tengo la más puta idea. Me están cagando la vida como siempre me lo hacen ustedes, que la paso mal", decía, entre otras cosas, la hija de Mirtha Legrand.

Los mensajes de voz, enviados por WhatsApp a la productora Silvia Peschiera, aparecieron el martes en las redes. Eran dos. El primero lo publicó el humorista Gabriel Lucero junto a un divertido video animado. El segundo se mostró en Intrusos (América, a las 13). Ambos desataron una polémica: ¿Por qué Tinayre no quería ir al ciclo de su propia madre?

Sobre ello opinó ahora Legrand, quien en diálogo con Clarín se mostró dispuesta a dar su punto de vista, sin pelos en la lengua.

"Hace casi un año de ese audio, que no había escuchado. Marcela se rió y leí que dijo que era un día que estaba atravesada, aunque no fue ese el término que uso", comenzó La Chiqui.

Ocurre que, también en charla con Clarín, Tinayre había dicho que no le daba "mucha importancia" al tema y aclaró que su actitud debía ser porque "estaría cruzada ese día".

"Una de mis productoras, Silvia, que es amiga de Marcela, era quien la invitaba. En fin, creo que Marcela no lo tomo en serio. ¡Y doy por terminado el tema!", continuó Mirtha, intentando poner fin a la nota. Pero el diálogo continuó.

-Nos llamó la atención a todos que se la escuchaba a su hija como molesta o poco predispuesta por ir a su programa, en lugar de con ganas. Por eso le consultábamos.

-Sí, estaba molesta. También lo advertí en el mensaje. Pienso que estaba molesta por ser a último momento (la invitación). Igual vino y lo pasamos muuuuy bien. Para mí, ir a mi querido Rosario es siempre un placer. Ciudad que adoro.

-Quizá a Marcela le molesto justo eso, que la invitaron un día en el que había que viajar un poco más de lo habitual para estar presente. ¿Puede ser?

-No lo sé. Nunca lo hablamos y en el programa estuvo encantadora. Pueden chequearlo.

-Claro.

-¡Fue en Junio!

-¿Sabe qué llamó la atención de los audios? Que se hayan filtrado. Y justo ahora. ¿Quién puede tener tanta maldad para filtrarlos ahora, sabiendo el mal momento que usted pasó?

Ya está, no contesto más nada. Estoy más repuesta. Pero sí: ¡¡¡me han hecho muuuucho daño!!!

Cabe destacar que dos semanas atrás, Legrand invitó a Natacha Jaitt a su mesa y fue muy criticada por eso. La mediática intentó salpicar a famosos y periodistas, a quien vinculó a una red de abuso de menores.

Eso provocó la ira de los mencionados y una reprobación generalizada hacia la diva, quien hasta tuvo problemas de salud producto de su angustia.