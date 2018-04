Emelec llegará motivado tras ganar el domingo

17/04/2018 -

Emelec, que el próximo jueves recibirá a River Plate por la tercera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores de América, venció la noche del domingo por 2 a 1 a Independiente del Valle, en un cotejo correspondiente a la novena fecha del campeonato ecuatoriano de fútbol que lidera Barcelona con 20 unidades.

De esta forma, el Emelec llega motivado al cruce ante el conjunto que dirige Marcelo Gallardo, clave en la lucha por la clasificación.

En Emelec jugó Marcos Mondaini (ex Boca Juniors), y en Independiente del Valle, que conduce su compatriota Gabriel Schurrer señaló Maximiliano Barreiro (ex Atlético Tucumán y Deportivo Merlo).

También estuvieron en Independiente del Valle Cristian Pellerano (ex Independiente, Racing, Arsenal), Richard Schunke (ex Almagro) y Juan Pablo Segovia (ex Atlanta, Lanús) informó El Universo.

El argentino Juan Tévez (ex Talleres) señaló para Macará en el empate 1-1 ante Deportivo Cuenca, dirigido por su compatriota Aníbal Biggeri y que alistó a Emanuel Bonfigli (ex Atlanta, San Temo), Brian Cucco (ex Chacarita), Facundo Melivillo (ex Defensa y Justicia, Chacarita) y Matías Contreras (ex Tigre).

Principales posiciones: Barcelona, 20 unidades; Liga de Quito, 19; Independiente, 17.