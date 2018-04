Para García Bernal, el éxito de los mexicanos demuestra la contrucción mentirosa de Trump sobre los latinos

19/04/2018 -

El actor, director y productor mexicano Gael García Bernal, quien estrena mañana por Fox Premium Series su ficción "Aquí en la Tierra", sobre la oscuridad que envuelve los entresijos del poder político mexicano, afirmó a Télam que el éxito y reconocimiento de cineastas y artistas de su país en Hollywood "demuestra la construcción mentirosa" que el gobierno de Donald Trump hace sobre los latinos. El ganador de un Globo de Oro por su protagónico en la serie "Mozart in the Jungle" valoró así la repercusión que las historias latinas y los artistas latinos tienen en el seno de la industria del entretenimiento hollywoodense.

"Está increíble que haya una atención así para estos directores que son unos genios, como Alfonso (Cuarón), el "Gordo" (Guillermo del Toro) y el "Negro" (Alejandro González Iñárritu)", opinó en referencia a los cuatro premios Óscar a mejor director obtenidos en los últimos cinco años entre los tres realizadores mexicanos, y añadió que creía que están "dejando un legado muy interesante". García Bernal, quien da su voz a un personaje de "Coco", la cinta de animación de Pixar sobre la cultura mexicana alrededor del Día de Muertos que este año se llevó dos premios Óscar, afirmó: "Lo que está pasando en Hollywood quizás demuestra la construcción mentirosa de ese tipo de gobierno estadounidense que está hecho en base a mentiras, sobre cosas que no están pasando, creando un conflicto donde no lo hay. Ya no gasto energía en hablar del innombrable", finalizó el actor en referencia al Donald Trump, quien durante la campaña previa a las elecciones presidenciales estadounidenses, en 2016, hizo varios comentarios considerados ofensivos por la comunidad latina en ese país.