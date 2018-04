Fotos Víctor Hugo Morales vuelve a la conducción en C5N

Hoy 09:58 -

Meses después de haber sido apartado de su programa en C5N, Víctor Hugo Morales regresa a la conducción en la señal tras el Mundial de Rusia 2018. Previo, el periodista comenzará con columnas editoriales a las 19, de acuerdo con información de Luis Bremer.

Actualmente, Morales se encuentra a cargo de la conducción en AM 750. Cuando fue despedido del canal, el conductor se había manifestado al respecto.

"Previsible. Me comunicaron que me han DESPEDIDO de @C5N. Emocionadamente GRACIAS a todos dentro y fuera del canal que me regalaron 1 año y medio de felicidad profesional. ¡Viva la libertad de expresión!", había escrito en Twitter.