Diego le puso ritmo a su viaje a Italia

24/04/2018 -

Diego Maradona mató dos pájaros de un tiro con su viaje a Italia. Conoció a su segundo nieto, Diego Matías, hijo de Diego Junior y Nunzia Pennino, que nació el 1 de abril; y asistió al programa Amici, conducido por la modelo argentina Belén Rodríguez, adonde mostró sus dotes para la cumbia.

En ambas ocasiones se lo vio contento al exastro de fútbol argentino, según se puede apreciar en las fotos que compartió su novia Rocío Oliva en Instagram, y el video que circula por los portales de su improvisada coreografía del tema "Que pasa entre nosotros", de La Nueva Luna.

El nombre de Belén Rodríguez es muy popular en Italia, no sólo porque trabaja hace varios años en ese país como modelo, actriz y conductora, sino porque estuvo involucrada en el escándalo de Silvio Berlusconi, cuando se rumoreó que era una de las mujeres que participaba en sus cuestionadas fiestas del primer ministro.

Maradona está de descanso, luego del triunfo de su equipo Al Fujairah, que está a un paso del ascenso en la líga árabe, y por el cual no asistió al casamiento de su hija Dalma.

Según trascendió, Diego viajaría, de visita, a la Argentina durante los próximo días, oportunidad en la que podría restablecer la relación con sus hijas, la cual se vio alterada por su faltazo a la boda de la mayor.

Al respecto, Claudia Villafañe comentó: "La última vez que ella (por Dalma) habló con él (Diego) fue cuando viajó a Dubai y le dijo: ‘Quedate tranquila que voy a estar ahí, te voy a acompañar al altar’. Pero después dijo que el club no lo autorizó a venir", según lo refleja Teleshow.

Y agregó: "Eso puede ser verdad. Pero también podría haberlo solucionado anteriormente cuando Dalma viajó. Le podría haber dicho ‘cambiemos la fecha porque el club no me deja viajar’. Pero no sucedió y por eso seguimos adelante con el casamiento".

Sobre el viaje de Maradona a Nápoles para conocer a su nieto, Claudia remarcó: "Está buenísimo que lo haya hecho".